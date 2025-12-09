Гарні колядки для найменших: прості віршики для дітей від 2 до 5 років на Різдво
Колядки для малюків повинні бути невеликими та легко запам’ятовуватися
Скоро українці зустрічатимуть одне з найвизначніших свят — Різдво Христове. Цього дня заведено збиратися всією сім’єю за святковим столом, а атмосферу доповнювати колядками, які радо виконують як дорослі, так і діти.
Колядки — це давня українська традиція, що приносить у будинки тепло, радість та відчуття справжнього дива. Маленькі колядники ходять у гості, співають пісні та розповідають віршики, отримуючи за це солодощі чи гроші.
"Телеграф" зібрав добірку коротких та красивих колядок для малюків від 2 до 5 років, щоб вони відчули себе справжніми учасниками різдвяної традиції.
Різдвяні колядки для дітей від 2 до 5 років
Нехай малий Ісус на сіні,
Що в темну ніч
На світ прийшов,
Дарує вам і Україні
Надію, Віру і Любов!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
"Божий син родився!"
— Усіх сповіщала
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість, прийде сміх
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили!
***
