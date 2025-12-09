Гарні колядки для найменших: прості віршики для дітей від 2 до 5 років на Різдво

Колядки для малюків повинні бути невеликими та легко запам’ятовуватися

Скоро українці зустрічатимуть одне з найвизначніших свят — Різдво Христове. Цього дня заведено збиратися всією сім’єю за святковим столом, а атмосферу доповнювати колядками, які радо виконують як дорослі, так і діти.

Колядки — це давня українська традиція, що приносить у будинки тепло, радість та відчуття справжнього дива. Маленькі колядники ходять у гості, співають пісні та розповідають віршики, отримуючи за це солодощі чи гроші.

"Телеграф" зібрав добірку коротких та красивих колядок для малюків від 2 до 5 років, щоб вони відчули себе справжніми учасниками різдвяної традиції.

Різдвяні колядки для дітей від 2 до 5 років

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий син родився!"

— Усіх сповіщала

Колядки для дітей від 2 до 5 років

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

Колядки для найменших

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість, прийде сміх

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили!

***

