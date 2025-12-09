Кутья, колядники и ни в коем случае не ссориться: традиции и запреты на Рождество Христово
-
-
Читати українською
В Украине этот праздник имеет особое значение
Рождество Христово — один из самых уважаемых христианских праздников, который с 2023 года отмечается с 25 по 27 декабря. Украинцы хранят его в традициях сотни лет — от Сочельника и коляды до родственных обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Тем не менее, существуют и запреты на этот праздник.
"Телеграф" расскажет о традициях на Рождество, а также о том, что нельзя делать в эти три дня. Их следует придерживаться, чтобы следующий год был благополучным.
Традиции Рождества в Украине
- Сочельник и кутья. Все стартует вечером перед Рождеством: 12 постных блюд, кутья, компот, дидух. Это не просто меню – это микс символов благополучия, памяти о предках и благодарности за год.
- Пастушья или первая звезда на небе. Праздничный ужин начинают, когда появляется первая звезда – символ Вифлеемской. Это момент, когда все вместе садятся за стол и перестают бегать по дому.
- Коляда. Дети и взрослые ходят от дома в дом, поют колядки и получают гостинцы. Это о распространении добра, а не о "подработке", хотя малыши радуются таким гостинцам.
- Вертеп и шопка. В городах и селах ставят представления или композиции, напоминающие историю рождения Иисуса.
- Семейство превыше всего. Это день, когда нужно быть вместе – даже если вы весь год жили в режиме "звонки только по необходимости".
Запреты на Рождество Христово
- Работать и убирать. Считается, что работа в этот день "выносит" удачу из дома. Так что максимум — поставить чайник.
- Ссориться и выяснять отношения. Рождество – о мире, и любой конфликт считается плохим знаком на год вперед.
- Давать деньги взаймы. Есть поверье, что вместе с деньгами можно "вынести" из дома достаток. Лучше наоборот – делать подарки.
- Громкие гулянья. Это светлый праздник, который нужно провести с близкими, а не устраивать "вечеринку года".
- Охота, убой скота или любая жестокость. День символизирует жизнь, поэтому все, что связано со смертью, считается табу.
- Ругать детей. В народных представлениях это навлекает "тяжелый" год. В современных – просто некрасиво.
