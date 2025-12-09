Кутья, колядники и ни в коем случае не ссориться: традиции и запреты на Рождество Христово

В Украине этот праздник имеет особое значение

Рождество Христово — один из самых уважаемых христианских праздников, который с 2023 года отмечается с 25 по 27 декабря. Украинцы хранят его в традициях сотни лет — от Сочельника и коляды до родственных обычаев, которые передаются из поколения в поколение. Тем не менее, существуют и запреты на этот праздник.

Их следует придерживаться, чтобы следующий год был благополучным.

Традиции Рождества в Украине

Сочельник и кутья . Все стартует вечером перед Рождеством: 12 постных блюд, кутья, компот, дидух. Это не просто меню – это микс символов благополучия, памяти о предках и благодарности за год.

. Все стартует вечером перед Рождеством: 12 постных блюд, кутья, компот, дидух. Это не просто меню – это микс символов благополучия, памяти о предках и благодарности за год. Пастушья или первая звезда на небе . Праздничный ужин начинают, когда появляется первая звезда – символ Вифлеемской. Это момент, когда все вместе садятся за стол и перестают бегать по дому.

. Праздничный ужин начинают, когда появляется первая звезда – символ Вифлеемской. Это момент, когда все вместе садятся за стол и перестают бегать по дому. Коляда. Дети и взрослые ходят от дома в дом, поют колядки и получают гостинцы. Это о распространении добра, а не о "подработке", хотя малыши радуются таким гостинцам.

Колядники. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Вертеп и шопка. В городах и селах ставят представления или композиции, напоминающие историю рождения Иисуса.

В городах и селах ставят представления или композиции, напоминающие историю рождения Иисуса. Семейство превыше всего. Это день, когда нужно быть вместе – даже если вы весь год жили в режиме "звонки только по необходимости".

Запреты на Рождество Христово

Работать и убирать . Считается, что работа в этот день "выносит" удачу из дома. Так что максимум — поставить чайник.

. Считается, что работа в этот день "выносит" удачу из дома. Так что максимум — поставить чайник. Ссориться и выяснять отношения. Рождество – о мире, и любой конфликт считается плохим знаком на год вперед.

Вся семья за рождественским столом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Давать деньги взаймы. Есть поверье, что вместе с деньгами можно "вынести" из дома достаток. Лучше наоборот – делать подарки.

Есть поверье, что вместе с деньгами можно "вынести" из дома достаток. Лучше наоборот – делать подарки. Громкие гулянья . Это светлый праздник, который нужно провести с близкими, а не устраивать "вечеринку года".

. Это светлый праздник, который нужно провести с близкими, а не устраивать "вечеринку года". Охота, убой скота или любая жестокость. День символизирует жизнь, поэтому все, что связано со смертью, считается табу.

День символизирует жизнь, поэтому все, что связано со смертью, считается табу. Ругать детей. В народных представлениях это навлекает "тяжелый" год. В современных – просто некрасиво.

