Родила ему сына и почти 38 лет была его опорой: как выглядит вдова Каденюка и что о ней известно (фото)

Украинский космонавт Леонид Каденюк скончался в 2018 году и был похоронен на Байковом кладбище. У него осталась жена Вера и сын Дмитрий, которого нашли мертвым в Киеве, а также еще один сын Владимир от предыдущего брака.

Леонид Каденюк прожил с Верой в браке почти 38 лет и за этот период они ни разу не поссорились

Вера родила космонавту сына Дмитрия, с которым проживала в квартире в Киеве. На жилплощадь после смерти Каденюка претендовал и его старший наследник

Вдова Каденюка нашла сына мертвым с порезами и ножом в руках. До этого семья космонавта получала угрозы

Что известно о Вере Каденюк

Вера Каденюк (в девичестве Косолапенкова) родилась 29 апреля 1954 года в Беларуси в семье военных: мать родом из Василькова Киевской области, отец — из Воронежа (РФ). Детство девушки прошло в разных городах: несколько лет семья прожила в Риге, однако в школу Вера пошла уже в Киеве. Позднее родители переехали в Ахтубинск в России.

Супруга украинского космонавта рассказала в интервью "NV", что образование получила в институте иностранных языков, где изучала английский и немецкий, а затем три года осваивала французский. После учебы работала в школе, позже — в Звездном городке. Более сорока лет она работала техническим переводчиком с английского языка, ее темой была авиация и космонавтика.

Знакомство Веры и Леонида Каденюка произошло случайно. В те годы космонавты и летчики часто приезжали в летный институт на испытания и жили в гостинице, неподалеку от ее дома. Однажды они зашли в гости к ее знакомой, а она позвала Веру за компанию. После недолгой беседы Вера собралась уходить домой, а Каденюк предложил ее провести.

Супруги прожили вместе почти 38 лет. Вдова космонавта отмечала, что за этот период между ними не было ссор, потому что они умели находить компромиссы. Леонид никогда не повышал голос, а когда сердился, мог лишь строго назвать супругу "Вера", хотя всегда называл ее "Верочка" или "Мамулечка". Вместе они воспитали сына Дмитрий, который родился в 1984 году.

При этом для обоих это был второй брак. До встречи с Каденюком Вера три года была замужем, а сам космонавт прожил в первом браке около пяти лет. От предыдущих отношений у Каденюка остался сын Владимир.

В интервью за 2020 году вдова космонавта рассказала, что после смерти героя Украины с ней связался Владимир и спросил, как они будут делить наследство. В отношениях Леонида со старшим сыном она не вмешивалась, но знала, что Каденюк всегда выплачивал алименты и помогал деньгами бывшей супруге.

Приезжал Владимир к отцу всего два раза, когда ему было 30 лет, а потом еще раз через 7-8 лет и восхищался тем, какая у них большая квартира в Киеве. Но на похороны Каденюка наследник не приехал.

Когда Лени не стало, через два месяца после этого мне звонок: "Вера Юрьевна, это Вова. Из Москвы. Как будем делить имущество?". Я ему стала объяснять, что у нас, кроме квартиры, ничего нет. Вот и весь разговор. Через шесть месяцев я пошла переоформлять на себя квартиру. А там уже узнала, что Вова претендует на жилье. Вера Каденюк

Вера Каденюк рассказывала, что долгое время на месте захоронения украинского космонавта не было памятника, поскольку в семье не было на него средств. С Леонидом они жили на одну зарплату, но в 2020 году на могиле Каденюка установили достойный монумент, личные деньги на который выделял Владимир Зеленский.

А сегодня, 10 декабря, стало известно, что в квартире в Киеве Дмитрия Каденюка нашли мертвым. Тело с порезами и ножом в руках обнаружила его мама. Ранее Вера Юрьевна рассказывала, что их семья получает угрозы. Сын писал заявление в полицию, но никакой проверки и уголовного производства не было.

