Ее финансировал Зеленский, а до этого она была забытой: как сейчас выглядит могила Каденюка на Байковом

Леонид Каденюк – первый и пока единственный космонавт независимой Украины

Среди памятников выдающимся украинцам на Байковом кладбище особенно выделяется одна могила со звездами на граните и большой статуей космонавта. Речь идет о месте захоронения Леонида Каденюка – первого космонавта независимой Украины, кого мы можем увидеть на новой банкноте.

Профинансировал памятник Леониду Каденюку Владимир Зеленский из собственных средств в 2020 году, а до этого место захоронения легенды не было обустроено. "Телеграф" побывал на могиле космонавта.

Каденюк отправился в космос на американском шаттле Columbia (STS-87). Это был первый полет космонавта независимой Украины. Миссия длилась более 16 дней, а космонавт проводил за это время опыты. Леонид Константинович впервые в истории поднял в космосе украинский флаг. Также в космосе впервые прозвучал украинский гимн.

После возвращения Каденюк стал заниматься общественной деятельностью. Он стал депутатом Верховной Рады Украины, советником президента по авиации и космонавтике.

Могила Леонида Каденюка

Первый и пока единственный космонавт независимой Украины похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Монумент был открыт в 2020 году при участии Владимира Зеленского — президент уложился своими деньгами. До этого в течение двух лет на могиле просто стоял крест.

Могила Каденюка к 2020 году

Сам монумент имеет высоту около 4,2 метров. На черной круглой основе изображены звезды, на ней стоит фигура в скафандре. На лицевой части композиции — барельеф — Каденюк в полетной одежде, словно готовый к взлету.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Лобановского в Киеве. Похоже, на месте похорон футбольной легенды давно никого не было.