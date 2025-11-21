Как выглядит жена легендарного командира ВСУ Драпатого и что о ней известно (фото)

Супругу командующего Объединенными силами ВСУ показали лишь однажды

Генерал-майор Михаил Драпатый, который снова отвечает за оборону Харьковщины, женат и воспитывает двоих детей. Впервые возлюбленную украинского воина показали в 2014 году.

Что нужно знать:

Командир, который освободил Мариуполь и Херсонщину, 21 ноября отмечает день рождения

Он состоит в браке с Юлией Драпатой, в семье двое детей

Жена Михаила Драпатого совмещает преподавание и музыкальные выступления

Командир, освободивший Мариуполь и Херсонщину, отмечает 21 ноября свой день рождения. Один из самых известных и опытных боевых командиров Вооруженных Сил Украины состоит в браке с Юлией Драпатой. В семье двое детей — сын Иван и дочь Анна.

Еще в 2014 году канал СТБ выпустил сюжет, в котором Михаил рассказывал, как выводил свои подразделения из Луганской области. Тогда он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады в зоне АТО. Ему удалось вывести из окружения под плотным огнем противника 260 военнослужащих.

Во время рассказа о тяжелой ситуации, в которой оказалась его бригада, Михаил держал на руках сына Ивана. В сюжете также появлялась жена Михаила – Юлия.

Михаил Драпатый с сыном в 2014 году

Она признавалась, что сильно переживала, когда муж оказался в окружении, и была рада, что все закончилось благополучно.

Юлия Драпатая

Юлия Драпатая — что о ней известно

Жена генерал-майора имеет личную страницу в Фейсбуке. Согласно публикациям украинки, она училась в Винницкой академии непрерывного образования, а сейчас работает преподавательницей в Белоцерковской школе искусств №5 имени Сергея Томащука. Кроме того, Юлия выступает в ансамбле бандуристов-преподавателей "Александрия" и нередко поет на различных музыкальных мероприятиях.

