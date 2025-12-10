Народила йому сина і майже 38 років була його опорою: як виглядає вдова Каденюка і що про неї відомо (фото)

Шлюб із Вірою став для українського космонавта другим

Український космонавт Леонід Каденюк помер у 2018 році та був похований на Байковому цвинтарі. У нього залишилася дружина Віра та син Дмитро, якого знайшли мертвим у Києві, а також ще один син Володимир від попереднього шлюбу.

Що відомо:

Леонід Каденюк прожив із Вірою у шлюбі майже 38 років і за цей період вони жодного разу не посварилися

Віра народила космонавту сина Дмитра, з яким проживала у квартирі у Києві. На житлоплощу після смерті Каденюка претендував і його старший спадкоємець

Вдова Каденюка знайшла сина мертвим із порізами та ножем у руках. До цього сім’я космонавта отримувала погрози

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Леоніда Каденюка. Ми дізналися деякі факти їхнього життя.

Що відомо про Віру Каденюк

Віра Каденюк (Косолапенкова — дівоче прізвище) народилася 29 квітня 1954 року в Білорусі в сім’ї військового: мати родом із Василькова Київської області, батько — з Воронежа (РФ). Дитинство дівчини пройшло у різних містах: кілька років сім’я прожила у Ризі, проте до школи Віра пішла вже у Києві. Пізніше батьки переїхали до Ахтубінська в Росії.

Дружина Леоніда Каденюка

Дружина українського космонавта розповіла в інтерв’ю "NV", що освіту здобула в інституті іноземних мов, де вивчала англійську та німецьку, а потім три роки освоювала французьку. Після навчання працювала у школі, пізніше – у Зоряному містечку. Понад сорок років вона працювала технічним перекладачем з англійської мови, її темою була авіація та космонавтика.

Віра Каденюк

Знайомство Віри та Леоніда Каденюка сталося випадково. У ті роки космонавти та льотчики часто приїжджали до льотного інституту на випробування та мешкали у готелі, неподалік її будинку. Якось вони зайшли у гості до її знайомої, а вона покликала Віру за компанію. Після недовгої розмови Віра зібралася йти додому, а Каденюк запропонував її провести.

Леонід Каденюк прожив із Вірою майже 38 років

Подружжя прожило разом майже 38 років. Вдова космонавта наголошувала, що за цей період між ними не було сварок, бо вони вміли знаходити компроміси. Леонід ніколи не підвищував голос, а коли сердився, міг лише суворо назвати дружину "Віра", хоча завжди називав її "Вірочка" або "Мамулечка". Разом вони виховали сина Дмитра, який народився 1984 року.

Для обох це був другий шлюб. До зустрічі з Каденюком Віра три роки була одружена, а сам космонавт прожив у першому шлюбі близько п’яти років. Від попередніх стосунків у Каденюка залишився син Володимир.

Віра Каденюк разом із сином Дмитром

В інтерв’ю за 2020 рік вдова космонавта розповіла, що після смерті героя України з нею зв’язався Володимир і запитав, як вони ділитимуть спадщину. У стосунки Леоніда зі старшим сином вона не втручалася, але знала, що Каденюк завжди виплачував аліменти та допомагав грошима колишній дружині.

Приїжджав Володимир до батька лише двічі, коли йому було 30 років, а потім ще раз через 7-8 років і захоплювався тим, яка у них велика квартира у Києві. Але на похорон Каденюка спадкоємець не приїхав.

Коли Льоні не стало, через два місяці після цього мені дзвінок: "Віра Юріївна, це Вова. З Москви. Як ділитимемо майно?". Я йому почала пояснювати, що в нас, крім квартири, нічого немає. Ось і вся розмова. За шість місяців я пішла переоформлювати на себе квартиру. А там уже дізналася, що Вова претендує на житло. Віра Каденюк

Віра Каденюк розповідала, що довгий час на місці поховання українського космонавта не було пам’ятника, оскільки в сім’ї не було коштів. З Леонідом вони жили на одну зарплату, але у 2020 році на могилі Каденюка встановили гідний монумент, власні кошти на який виділяв Володимир Зеленський.

Після смерті Каденюка в сім’ї залишилася лише одна квартира

А сьогодні, 10 грудня, стало відомо, що у квартирі у Києві Дмитра Каденюка знайшли мертвим. Тіло з порізами та ножем у руках виявила його мама. Раніше Віра Юріївна розповідала, що їхня родина отримує погрози. Син писав заяву до поліції, але жодної перевірки та кримінального провадження не було.

Віра Каденюк знайшла сина мертвим у квартирі

