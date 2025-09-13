Укр

В Украине нашли село, идеально описывающее нашу жизнь сейчас. Как оно называется

Название села на Хмельнитчине описывает состояние, которое никто не любит Новость обновлена 13 сентября 2025, 08:47
Название села на Хмельнитчине описывает состояние, которое никто не любит. Фото Коллаж "Телеграф"

В Хмельницкой области есть населенный пункт, название которого одним словом описывает все неприятности

В Новоушицком районе Хмельницкой области расположено село с интересным названием. Украинские топонимы удивляют яркими названиями, а это село в Хмельницкой области одним словом описывает то, что порой творится в жизни каждого человека.

Населенный пункт называется Песец. Это слово является эвфемизмом, который часто используют в качестве замены слова из ненормативной лексики. Оно описывает ситуации, когда что-то идет совсем не так, наступает полный крах или тупик. Хотя на самом деле "песец" — это животное из семьи собачьих, часто это слово используется именно как описание ситуации.

Стелла на въезде в село Песец
Добро пожаловать в Песец

Где расположено село Песец

Село Песец расположено в Новоушицкой поселковой территориальной общине Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Песцов там не было никогда, но это животное закрепилось не только в названии, но и на гербе села: это щит в золотистой оправе, разделенный на две части волнистой линией синего цвета — символ реки, разделяющей деревню на две части. В правой нижней части щита два песца.

Герб села Песец в Хмельницкой области
Герб села Песец

Как возникло название Песец

Согласно легендам, село основал князь Даниил Галицкий на месте охоты на песца. Понятно, что в XIII веке, как и сейчас, песец на Подолье не водился. Несмотря на это, о связи названия села с охотничьим пушистым животным свидетельствуют все источники. В исторических источниках первые упоминания о селе датируются 1430 годом.

Дело в том, что в старину "песцами" называли также более южных представителей семьи собачьих — волков или лис. В древние времена дружинники галицких князей любили устраивать охоту в богатых лесах Приднестровского Понизья. В память об охоте в 1255 году галицкого князя Даниила Галицкого местные поселенцы назвали село Песец.

В селе есть историческое имение барона Местмахера, которое имело в Песке также винокурню и ремесленную школу. Сейчас в господском имении полная разруха, а когда-то он был украшением села.

Имение барона Местмахера, село Песец
Сейчас имение в руинах

