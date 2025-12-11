Гороскоп на 12 декабря: небольшой праздник у Львов, шансы на успех у Дев

На завтра лучше не планировать рискованных занятий

Год Красной Огненной Лошади принесет знакам Зодиака множество неожиданных поворотов, а пока что "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 12 декабря, чтобы вы заранее знали, какой будет эта пятница.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Избегайте завтра мелодрам, трогательных видео и любых испытаний, которые могут расшатать внутренний баланс. Проявите терпение — и перед вами откроется новый поток энергии и удачи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В семье могут возникнуть недоразумения. Партнер может проявлять недовольство. Одиноким же Тельцам стоит насладиться свободой: развлечься, заняться приятными делами. Любые конфликты лучше смягчать юмором.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вселенная усилит вашу удачливость во всех сферах. Творческая энергия подарит острую интуицию и способность предчувствовать будущие события. День идеально подходит для стартов, долгосрочного планирования и постановки важных целей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила откроют перед вами финансовые возможности и помогут продвинуться вперед. Это отличное время для подписания важных документов, смены работы, крупных покупок, обмена валюты или открытия нового банковского счета.

Лев (23 июля — 23 августа)

Для многих этот день станет временем отдыха и первых итогов. Недавние усилия уже приносят результаты. Позвольте себе завтра небольшой праздник — это поможет восстановиться и зарядиться вдохновением для новых достижений.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В сложных моментах опирайтесь на интуицию — сейчас она особенно обострена благодаря влиянию ночных светил. Помните о законе притяжения: чем больше верите в себя и в благополучный исход, тем выше шансы на успех.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Спокойную атмосферу могут нарушить споры. Разные точки зрения — не повод для конфликта. Если окажетесь перед выбором, дайте себе время и отложите окончательное решение.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Важные решения, по возможности, лучше перенести на другое время. Этот день идеально подходит для домашних дел, забот о быте и наведения порядка в личной жизни — Вселенная завтра как раз поддерживает эти сферы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Возможна легкая апатия и ностальгия. В этот день не зацикливайтесь на прошлом, лучше сосредоточьтесь на планах и возможностях завтрашнего дня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для семьи и близких — не загружайте себя работой. Вечером обязательно пообщайтесь с родными, сделайте сюрприз или подарите внимание.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Посвятите день необходимой рутине и избегайте конфликтов: агрессия и нетерпимость ни к чему. Сохраняйте равновесие, говорите доброжелательно; иногда выгодно показаться слабее, чтобы затем действовать решительнее.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эту пятницу звездный свет отчетливо проявит плоды ваших усилий за последние месяцы. Постарайтесь спокойно проанализировать происходящее — это шанс заметить промахи и наметить пути их исправления.