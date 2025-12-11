Гороскоп на 12 грудня: невелике свято у Левів, шанси на успіх у Дів

На завтра краще не планувати ризикованих занять

Рік Червоного Вогняного Коня принесе знакам Зодіаку безліч несподіваних поворотів, а поки що "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 12 грудня, щоб ви заздалегідь знали, якою буде ця п’ятниця.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Уникайте завтра мелодрам, зворушливих відео та будь-яких випробувань, які можуть розхитати внутрішній баланс. Проявіть терпіння — і перед вами відкриється новий потік енергії та удачі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У сім’ї можуть виникнути непорозуміння. Партнер може проявляти невдоволення. Самотнім Тельцям варто насолодитися свободою: розважитися, зайнятися приємними справами. Будь-які конфлікти краще пом’якшувати гумором.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Всесвіт посилить вашу успішність у всіх сферах. Творча енергія подарує гостру інтуїцію та здатність передчувати майбутні події. День ідеально підходить для стартів, довгострокового планування та постановки важливих цілей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нічні світила відкриють перед вами фінансові можливості та допоможуть просунутися вперед. Це чудовий час для підписання важливих документів, зміни роботи, великих покупок, обміну валют або відкриття нового банківського рахунку.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Для багатьох цей день стане часом відпочинку та перших підсумків. Нещодавні зусилля вже дають результати. Дозвольте собі завтра невелике свято – це допоможе відновитись та зарядитись натхненням для нових досягнень.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У складних моментах спирайтеся на інтуїцію — зараз вона особливо загострена завдяки впливу нічних світил. Пам’ятайте про закон тяжіння: чим більше вірите в себе і в благополучний результат, тим вищі шанси на успіх.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Спокійну атмосферу можуть порушити суперечки. Різні погляди — не привід для конфлікту. Якщо ви опинитеся перед вибором, дайте собі час і відкладіть остаточне рішення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Важливі рішення, наскільки можна, краще перенести на інший час. Цей день ідеально підходить для домашніх справ, турбот про побут та наведення ладу в особистому житті — Всесвіт завтра якраз підтримує ці сфери.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Можлива легка апатія та ностальгія. Цього дня не зациклюйтесь на минулому, краще зосередьтеся на планах та можливостях завтрашнього дня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Це чудовий день для сім’ї та близьких – не завантажуйте себе роботою. Увечері обов’язково поспілкуйтеся з рідними, зробіть сюрприз чи подаруйте увагу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Присвятіть день необхідній рутині та уникайте конфліктів: агресія та нетерпимість ні до чого. Зберігайте рівновагу, говоріть доброзичливо; іноді вигідно показатися слабкішим, щоб діяти рішучіше.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці зоряне світло чітко проявить плоди ваших зусиль за останні місяці. Постарайтеся спокійно проаналізувати те, що відбувається, — це шанс помітити промахи і намітити шляхи їх виправлення.