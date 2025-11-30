Укр

Много блеска, яркости и никаких "хищников": как украсить елку в год Красной Огненной Лошади

Катерина Любимова
Новогодняя елка 2026
Новогодняя елка 2026. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Огненная Лошадь не любит тусклые цвета

Новый год 2026 уже близко, и самое время подумать, как расположить к себе его покровителя — Красную Огненную Лошадь. Важно продумать не только наряд для праздничной ночи, но и украшения для елки.

"Телеграф" решил рассказать, какие украшения и цвета точно понравятся новому символу 2026 года. Следует помнить, что Огненная Лошадь предпочитает "живую" палитру.

Как украсить новогоднюю елку в год Красной Огненной Лошади

Огненная Лошадь, которая будет "руководить" в 2026 году, любит энергию, движение и страсть, поэтому при украшении стоит ориентироваться на яркие и насыщенные оттенки. На елку обязательно стоит повесить фигурку самого символа года, а также использовать как можно больше красных, зеленых, оранжевых и золотых игрушек.

Как украсить елку в 2026 году
Как украсить елку в 2026 году

Лошадь ценит блеск и яркость, потому что тусклые оттенки способны "потушить" ее стихию. Но цвета нужно правильно сочетать: избегайте однотонного оформления и подбирайте игрушки так, чтобы они гармонично выглядели.

Хозяйка 2026 года любит роскошные материалы, такие как шелк, атлас и бархат, поэтому можно добавить на елку ленточки и бантики из этих тканей.

Игрушки на новогоднюю елку
Игрушки на новогоднюю елку

Однако есть игрушки, которых лучше избегать. Несмотря на огненность года, не стоит перегружать елку "горящими" элементами, в частности фигурками пламени, факелов или подобного декора. Также не рекомендуется вешать на елку фигурки хищников: волков, львов и других зверей, которые могут отпугнуть символ года.

#Украшения #Елка #Красная Огненная Лошадь #новый 2026 год