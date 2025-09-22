Сирень зацвела осенью: хорошая примета или опасная аномалия? (фото)

Аномальное осеннее цветение сирени привлекает внимание и радует глаз, но может вредить растению.

Обрезав кусты сирени весной после цветения, некоторые хозяева заметили странное явление — осенью сирень зацвела вторично. Подобные ситуации все чаще происходят в Украине из-за изменений климата, в частности, в южных областях.

Сфотографировать сирень, что расцвела во второй раз смогла корреспондентка "Телеграфа" в Каменском на Днепропетровщине. Обычно она расцветает в конце апреля — начале мая.

Сирень цветет второй раз в Каменском

Иногда сирень демонстрирует несезонное цветение осенью. Это явление может повлечь засуха, теплуя погода, высокая влажность и т.д. Это может быть красиво, но растениям вредно, отмечали в прошлом году в КП "Зеленстрой" Житомира. Садоводы советуют удалять бутоны и цветы, чтобы растение могло накопить силы на зиму.

Поверье о сирени, цветущей осенью

Несвойственное время цветения растений всегда привлекало внимание. Тогда, когда это явление не было распространено, его считали предвестником чуда, более того — чуда посреди печали и прощаний. Остальные же приметы указывали на погоду. Если сирень зацветает в начале осени, зима придет поздно и осень продлится долго, порадовав теплой погодой. Если же цвет появляется в конце осени, следует готовиться к ранней и суровой зиме.

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

