Одессу ждет новый мэр? Кто может занять кресло Труханова, если его лишат гражданства

Основание для лишения гражданства — Труханов якобы является владельцем российского паспорта

На фоне возможного лишения действующего мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства появилось немало мнений, кто его заменит. Уже названы по меньшей мере один человек, но не исключают возможность создания Одесской МВА.

Что нужно знать:

Комиссия при президенте Украины рассмотрит дело лишения гражданства Труханова

Президент Владимир Зеленский принимает окончательное решение

Есть вариант создания в Одессе городской военной администрации

Как сообщает "Думская", опираясь на свои источники, Труханова якобы решили лишить гражданства. Если Зеленский примет это решение, тогда Труханов автоматически сдаст полномочия мэра.

Геннадий Труханов

Заменить его может секретарь горсовета "слуга" Игорь Коваль. Он отказался комментировать эту ситуацию, подчеркнув: "Давайте следовать букве закона". Однако пока никто не исключает варианта, что из-за увольнения Труханова в Одессе организуют МВА. Она будет подчиняться непосредственно Киеву.

При этом секретарь Одесского городского совета Алексей Потапский считает, что устранение мэра может вернуть Одессу в хаос вакуума власти. А это будет критично в условиях постоянных прилетов и необходимости запускать отопительный сезон.

В то же время, некоторые СМИ пишут, что комиссия при президенте не рассматривала и не лишала Труханова украинского гражданства. Однако не исключено, что вечером что-нибудь изменится.

Что известно об Игоре Ковале

Игорь Николаевич Коваль – украинский историк, политолог, исследователь международных отношений, доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, ректор Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Со 2 декабря 2020 года — секретарь Одесского городского совета девятого созыва.

Игорь Коваль

Политическая деятельность

1998-2004 — советник председателя Одесской областной государственной администрации;

1997 – украинский директор Одесской программы прикладного государствоведения;

1997-1998 — координатор программы Европейских исследований в рамках программы ЕС TEMPUS-TACIC;

с 1999 года – руководитель научного семинара в Доме Ученых (Одесса) по теории, истории и историографии международных отношений;

с 1995 – политический медиа-эксперт, аналитик.

