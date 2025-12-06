Без улыбки не прочесть. Какая необычная украинская фамилия похожа на шутку
Такое родовое имя имеют менее 10 человек
В Украине немало интересных и забавных фамилий, некоторые из них довольно редкие. К примеру, родовое имя Курдупель.
Как отмечает портал "Рідні", в Украине проживает всего шесть человек с такой фамилией. В большинстве своем ее имеют люди по имени Николай и Людмила.
Чаще фамилию Курдупель можно встретить во Львовской, Тернопольской областях и в Крыму. Кроме того, на территории Украины есть еще несколько родовых имен, которые, скорее всего, связаны со словом "курдуплик", в частности:
- Курдупова
- Курдупов
- Курдуп.
Значение фамилии Курдупель
Это родовое имя скорее всего образовалось от подобного прозвища. Ведь в украинском есть слово курдуплик. В древности так в шутку называли человека небольшого роста. Вероятнее, предки Курдупелей имели схожие прозвища, которые получили из-за особенностей внешности.
При этом нельзя исключать возможности, что такое прозвище давали достаточно высоким людям. Ведь саркастические прозвища были довльно распространены в Украине. К примеру, худых мужчин называли Дужий и т.д.
