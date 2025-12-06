Без улыбки не прочесть. Какая необычная украинская фамилия похожа на шутку

Такое родовое имя имеют менее 10 человек

В Украине немало интересных и забавных фамилий, некоторые из них довольно редкие. К примеру, родовое имя Курдупель.

Как отмечает портал "Рідні", в Украине проживает всего шесть человек с такой фамилией. В большинстве своем ее имеют люди по имени Николай и Людмила.

Чаще фамилию Курдупель можно встретить во Львовской, Тернопольской областях и в Крыму. Кроме того, на территории Украины есть еще несколько родовых имен, которые, скорее всего, связаны со словом "курдуплик", в частности:

Курдупова

Курдупов

Курдуп.

Фамилия Курдупель, распространение на карте

Значение фамилии Курдупель

Это родовое имя скорее всего образовалось от подобного прозвища. Ведь в украинском есть слово курдуплик. В древности так в шутку называли человека небольшого роста. Вероятнее, предки Курдупелей имели схожие прозвища, которые получили из-за особенностей внешности.

При этом нельзя исключать возможности, что такое прозвище давали достаточно высоким людям. Ведь саркастические прозвища были довльно распространены в Украине. К примеру, худых мужчин называли Дужий и т.д.

Напомним, в Украине есть отдельный вид фамилий, которые давали красивым людям с хорошей удачей. Среди них не только Мальована та Мальований.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой украинской фамилией не похвастаешься, ведь люди могут подумать что-то нехорошее.