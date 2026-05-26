Разница в среднем 550 грн: где выгоднее покупать спаржу и почему белая дороже зеленой

Самые низкие ценники на овощ у фермеров

Спаржа в Украине продается по очень разным ценам — в одних местах это обычный сезонный овощ, а в других — почти деликатес. Больше всего покупателей удивляет разница в стоимости между белой и зеленой спаржей, которая иногда отличается в разы.

Где удастся сэкономить на спарже и почему белая всегда продается дороже зеленой

Где купить самую дешевую зеленую спаржу

В киевских супермаркетах спаржу чаще всего продают уже фасованной небольшими упаковками. На первый взгляд такая покупка выглядит доступной — примерно 100–200 гривен за пакет. Однако, если перечислить стоимость на килограмм, цена значительно растет и может достигать 700–1000 гривен.

В то же время на рынках и онлайн-объявлениях спаржу можно найти дешевле. У фермеров килограмм этого овоща продается в среднем от 160 гривен. В Киеве рыночная цена обычно колеблется в пределах 250–350 гривен, что значительно ниже, чем в супермаркетах.

Белая спаржа всегда дороже зеленой — в чем причина

Отдельно продается белая спаржа, которая традиционно стоит дороже зеленой. Причина – в более сложной технологии выращивания. Чтобы получить белый цвет и нежный вкус, побеги выращивают без солнечного света, постоянно присыпая землей. Поэтому процесс является более трудоемким и затратным.

По словам экспертов, по сути это тот же вид растения, но разница заключается только в условиях выращивания. Поэтому белая спаржа считается деликатесной и стоит дороже — в онлайн-продажах ее цена стартует примерно от 500 гривен за килограмм.

В магазинах же чаще представлена зеленая спаржа, которая более доступна и массово продается в супермаркетах.

