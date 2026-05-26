Украинцев встревожил важный момент с Усиком и его командой: что не так

В сети раскритиковали нового тренера боксера

Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 0 КО), однако триумф "Кота" был на грани поражения. Ситуацию усугубляет тот факт, что Александра на данный поединок готовил другой тренер.

Что нужно знать

Усик досрочно победил кикбоксера Верховена в бою по правилам бокса

Александр до остановки боя проигрывал поединок по очкам

Украинца готовил к бою новый тренер

В threads разгорелись споры о том, куда пропал Юрий Ткаченко, многолетний тренер Усика. Масла в огонь подлил Александр Красюк, бывший промоутер Александра, который в комментариях под подобными публикациями отметил, что Юрий "ушел".

Также Красюк на своей странице в Instagram написал, что Ткаченко ушел из команды Усика по той же причине, что и он и Эгис Климас, бывший менеджер боксера.

Где был тренер Усика с предыдущих боев? Он ушел. По той же причине, что и мы с Эгисом Климасом. Усик окружил себя людьми, которые во всем с ним соглашаются и говорят, что он лучший. Александр Красюк

Александр Усик и Александр Красюк/Фото: Getty images

В сети считают, что смена тренера не пошла на пользу Усику. Это показал бой против Верховена, где Александр выглядел весьма уязвимым.

Готовил к бою Александра Егор Голуб. После критики в сети ему пришлось объясняться, куда пропал Ткаченко.

На вопрос "где Юрий Иванович?", который в основном задают боты и непонятные люди с закрытыми страницами, я отвечу очень просто: последние полгода, когда меня почти не было дома, Юрий Иванович начал помогать и тренировать моих ребят в Киеве. Он мой тренер, он абсолютный чемпион мира, он человек и специалист, которого я очень уважаю, и только у него есть ответ на вопрос, почему на этот раз в лагере с Александром работал я. Все остальные "мнения" от людей, которые никакого отношения к команде не имеют, я бы вам не советовал принимать во внимание. Егор Голуб

Александр Усик и Егор Голуб (справа от боксера)/Фото: Getty Images

Отметим, Усик в бою с Верховеном защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.