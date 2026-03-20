Настоящее имя покойного патриарха Филарета мало кто знает: как его звали

Имя Филарет он получил при постриге в 1950 году

История украинского православия неразрывно связана с патриархом Филаретом, о смерти которого стало известно в пятницу, 20 марта. При этом не многие украинцы знают, под каким именем начинал свой путь бессменный лидер УПЦ КП.

"Телеграф" сообщает, что легендарный духовный лидер, известный всему миру как Филарет, при рождении получил имя Михаил Антонович Денисенко. Он родился в 1929 году в селе Благодатное Донецкой области в простой семье рабочего-шахтера.

Мирское имя Михаил сопровождало его до 1950 года, когда во время учебы в духовной академии он принял монашеский постриг. С того момента имя "Михаил" осталось в прошлом, уступив место "Филарету", что в переводе с греческого означает "любящий добродетель".

Патриарх Филарет в молодости

Напомним, что в некрологе указано, что патриарх Филарет скончался на 77-м году монашеской жизни и 65-м году служения в сане архиерея. Смерть наступила вследствие осложнений хронических заболеваний.

