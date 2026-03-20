Запретил ПЦУ отпевать его: что в завещании патриарха Филарета и о чем он просил украинцев

Духовное завещание Филарет составил в 2025 году

В пятницу, 20 марта, в возрасте 97 лет скончался предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. В духовном завещании он изложил свои наставления после смерти и призывал к объединению украинского православия.

"Телеграф" решил выяснить, что патриарх Филарет указывал в своем завещании. Документ был составлен в 2025 году.

Что просил патриарх Филарет в своем завещании

В своем завещании патриарх Филарет оставил не только личные распоряжения после своей смерти, но и важные духовные наставления, касательно будущего Украинской православной церкви.

Патриарх подчеркнул, что всю жизнь посвятил развитию независимой Украинской православной церкви и был убежден, что ее будущее возможно только как автокефальной и объединенной структуры.

Филарет призвал епископов, священников и верующих забыть ссоры и недоразумения ради единства, чтобы объединить все православные ветви Украины в единую церковь, независимую от Москвы.

Завещание патриарха Филарета

В завещании он также высказался о своей роли. Филарет подчеркнул, что считает себя пожизненно избранным предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и не признает статус почетного патриарха Православной церкви Украины.

В связи с этим патриарх дал четкое распоряжение относительно своих похорон: он завещал, чтобы чин отпевания и погребения проходил во Владимирском соборе в Киеве и только архиереями УПЦ Киевского патриархата, а не ПЦУ.

Что Филарет написал в завещании

Обращаясь к украинцам, патриарх просил беречь веру, традиции и независимость церкви, передавая их следующим поколениям как высшую ценность. В завершение он благословил народ и выразил надежду на победу Украины, мир и достойную жизнь.

"Телеграф" писал ранее, каким был Филарет в молодости. Патриарх учился в московской семинарии и имеет звание Героя Украины.