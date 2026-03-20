Справжнє ім’я покійного патріарха Філарета мало хто знає: як його звали

Історія українського православ’я нерозривно пов’язана з патріархом Філаретом, про смерть якого стало відомо у п’ятницю, 20 березня. При цьому не багато українців знають, під яким ім’ям розпочинав свій шлях беззмінний лідер УПЦ КП.

"Телеграф" повідомляє, що легендарний духовний лідер, відомий усьому світу як Філарет, при народженні отримав ім’я Михайло Антонович Денисенко. Він народився 1929 року в селі Благодатне Донецької області у простій родині робітника-шахтаря.

Мирське ім’я Михайло супроводжувало його до 1950 року, коли під час навчання у духовній академії він прийняв чернечий постриг. З того моменту ім’я "Михайло" залишилося в минулому, поступившись місцем "Філарету", що в перекладі з грецької означає "той, що любить чесноту".

Патріарх Філарет у молодості

Нагадаємо, що в некролозі зазначено, що патріарх Філарет помер на 77-му році чернечого життя та 65-му році служіння у сані архієрея. Смерть настала внаслідок ускладнень хронічних захворювань.

