Женщина претендовала на возмещение ущерба в квартире Гундяева

Российский патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) может быть женат и даже иметь ребенка. Марионетка президента России Владимира Путина мог нарушить монашеский обет.

Что нужно знать:

Официально у патриарха Кирилла нет жены и детей, но другие источники утверждают обратное

Считается, что у главы РПЦ есть жена Лидия Леонова и минимум один ребенок

РПЦ же опровергает ее брак с Гундяевым

По официальным данным российских СМИ, у главы РПЦ, который поддерживает кровопролитную войну и убийства мирных украинцев, нет жены и детей. Однако некоторые российские журналисты и блогеры утверждают, что законной супругой Гундяева является женщина по имени Лидия Леонова.

Жила в гундяевской квартире в Москве

Весной 2010 года из-за ремонта в квартире бывшего министра РФ Юрия Шевченко в московском "Доме на набережной" пострадала квартира, расположенная этажом ниже и принадлежащая патриарху Кириллу. Иск о возмещении ущерба — почти 1600 книг и мебели — подала некая Лидия Михайловна Леонова, представившаяся родственницей священника (она была прописана в квартире Гундяева). Суд обязал Шевченко выплатить по "пыльному делу" 19,7 млн рублей (свыше 10 млн грн).

Лидия Михайловна Леонова

Сам Кирилл в процессе не участвовал, а присутствовала только Леонова, которую Гундяев позже назвал своей "троюродной сестрой". Скандал вызвал широкий резонанс: в 2012 году росСМИ и общественность усомнились в законности иска, размере компенсации и самом факте владения дорогостоящей недвижимостью, что противоречило монашеским обетам патриарха.

Первое упоминание о жене еще в 90-х

Существует неофициальная версия, согласно которой женой главы РПЦ действительно является Лидия Леонова. Информация об этом появилась после публикации в немецком журнале "Штерн" еще в 1993–1994 годах, где Гундяева охарактеризовали как "примерного семьянина". В статье упоминалась женщина по имени Лидия Леонова, которая сопровождала его с начала церковной карьеры. Также отмечалось наличие как минимум одного ребенка.

Эта госпожа Леонова является дочерью некоего чиновника из Ленинградского обкома партии. С ней будущий патриарх познакомился еще в начале 70-х годов, когда он был студентом Ленинградской духовной академии. И вот якобы с тех самых пор она везде его сопровождает — и в Смоленске жила, и теперь в Москве писали журналисты в 2012 году

Фото якобы Гундяева с женой и сыном

РПЦ же опровергает эту информацию. При этом признает, что Леонова — "монахиня в миру", посвятившая всю жизнь служению Богу. Напомним, что в мае 2025 года у главы РПЦ Владимира Гундяева нашли вымышленное имя.