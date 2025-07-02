В Онуфрия есть российский паспорт? В УПЦ прокомментировали прекращение гражданства митрополита

Согласно материалам СБУ, Онуфрий поддерживает тесную связь с Московской патриархией и сопротивляется ВТО

В Украинской Православной Церкви прокомментировали прекращение гражданства митрополита Онуфрия. В ведомстве поддержали утверждение Онуфрия об отсутствии русского гражданства.

Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал представитель церкви, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

По его словам, предстоятель УПЦ ранее не обращался ни к одному иностранному государству с просьбой о предоставлении гражданства и имеет только паспорт гражданина Украины. "Кроме украинского, никаких других паспортов, в частности Российской Федерации, нет. Он уже разъяснял, что никогда не обращался в государственные органы других государств о приобретении другого гражданства", — добавил Климент.

Что было раньше

В среду, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). По информации СБУ, еще в 2002 году он добровольно получил гражданство России, не сообщив об этом украинским органам власти.

Согласно данным Службы безопасности, Онуфрий поддерживает тесную связь с Московской патриархией и сопротивляется автокефалии Православной Церкви Украины. В СБУ подчеркнули, что даже после полномасштабного вторжения РФ он фактически остается сторонником позиции патриарха Кирилла, который публично поддержал агрессию против своей страны.

Решение о прекращении гражданства было принято на основании собранных материалов СБУ, а сам указ уже подписан президентом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины возбудила более 170 уголовных дел против священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), большинство из которых касается обвинений в государственной измене.