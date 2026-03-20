Заборонив ПЦУ відспівувати його: що у заповіті патріарха Філарета і про що він просив українців

Духовний заповіт Філарет склав у 2025 році

У п’ятницю, 20 березня, у віці 97 років помер предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. У духовному заповіті він виклав свої настанови після смерті та закликав до об’єднання українського православ’я.

Документ було складено у 2025 році.

Що просив патріарх Філарет у своєму заповіті

У своєму заповіті патріарх Філарет залишив не лише особисті розпорядження після своєї смерті, а й важливі духовні настанови щодо майбутнього Української православної церкви.

Патріарх підкреслив, що все життя присвятив розвитку незалежної Української православної церкви і був переконаний, що її майбутнє можливе лише як автокефальної та об’єднаної структури.

Філарет закликав єпископів, священиків та вірян забути сварки та непорозуміння заради єдності, щоб об’єднати усі православні гілки України в єдину церкву, незалежну від Москви.

Заповіт патріарха Філарета

У заповіті він також висловився про свою роль. Філарет наголосив, що вважає себе довічно обраним предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та не визнає статусу почесного патріарха Православної церкви України.

У зв’язку з цим патріарх дав чітке розпорядження щодо свого похорону: він заповідав, щоб чин відспівування та поховання проходив у Володимирському соборі у Києві та лише архієреями УПЦ Київського патріархату, а не ПЦУ.

Що Філарет написав у заповіті

Звертаючись до українців, патріарх просив берегти віру, традиції та незалежність церкви, передаючи їх наступним поколінням як найвищу цінність. На завершення він благословив народ і висловив надію на перемогу України, мир та гідне життя.

"Телеграф" писав раніше, яким був Філарет у молодості. Патріарх навчався у московській семінарії та має звання Героя України.