Эта маленькая ошибка при посадке может загубить ваши деревья

Важно все сделать правильно с самого начала

Одна из самых распространенных ошибок при посадке деревьев происходит еще до того, как дерево будет посажено в землю: слишком глубокая яма. Это может привести к тому, что дерево начнет медленно задыхаться и увядать даже спустя годы.

Ранняя весна — отличное время для посадки деревьев. Почва хорошо обрабатывается, температура умеренная, и садоводы стремятся как можно скорее посадить новые растения. Но посадка дерева всего на несколько сантиметров глубже может привести к потере времени и денег.

Многие считают, что глубоко посаженное дерево будет более устойчивым. В действительности же, заглубление корневой шейки — места, где ствол расширяется и переходит в корни — может вызвать серьезные проблемы. Корневая шейка всегда должна находиться на уровне почвы или немного выше. Когда она заглублена, влага и почва остаются прижатыми к стволу, что может привести к гниению и болезням . Деревья, посаженные слишком глубоко, часто просто не приживаются.

Деревья прекрасно себя чувствуют, когда корневая шейка находится над землей

