Ця рослина відлякує клопів і кротів: як її правильно посадити в городі

Посадіть цей кущ зараз, щоб забути про шкідників

Весняний сезон — ідеальний час для оновлення саду, і угорські експерти радять звернути увагу на культуру, яка є справжнім "супергероєм" на ділянці. Йдеться про смородину, зокрема її чорний сорт. Як виявилося, ця рослина не лише дарує вітамінний врожай, а й слугує природним щитом проти найпоширеніших садових шкідників.

Чому варто посадити смородину саме зараз? Зауважимо, що смородина — це не просто ягідний кущ, а багатофункціональний помічник садівника.

Боротьба зі шкідниками без хімії

Відлякування кротів: Чорна смородина має специфічний запах (завдяки олійним залозам на листі), який дуже не подобається кротам. Садівники зазначають, що кроти намагаються оминати ділянки, де ростуть ці кущі.

Захист від клопів: Аромат рослини також діє як природний репелент проти садових клопів, які часто псують інші культури.

Універсальність у дизайні

Смородину можна вирощувати не лише як окремі кущі, а й формувати з неї густі живоплоти або навіть невеликі штамбові дерева. Живопліт зі смородини не тільки захищає ґрунт від вітру та створює затінок, а й забезпечує приватність вашої ділянки.

Поради щодо посадки та догляду

Час для посадки: Найкраще висаджувати кущі навесні. Для кожного саджанця рекомендується готувати яму розміром приблизно 70х70х70 см, заповнену багатим на поживні речовини ґрунтом.

Місце та полив: Рослина любить помірно вологий, злегка кислий ґрунт. Оскільки коренева система смородини поверхнева, вона чутлива до посухи, тому регулярний полив до самого збору врожаю є обов'язковим.

Секрет багатого врожаю: Ключем до успіху є правильна обрізка. Фахівці радять щороку видаляти старі (понад 4-5 років) та хворі гілки, щоб кущ постійно оновлювався і пропускав достатньо світла до середини.

