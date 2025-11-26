"Пустая трата денег": мама выпускника о том, как подготовить ребенка к НМТ без репетиторов

Украинская семья нашла альтернативу дорогим репетиторам

Не все родители готовы платить тысячи гривен за подготовку к НМТ (национальный мультипредметный тест). Некоторые считают, что репетиторы – это лишние расходы, особенно если ребенок хорошо учился в школе.

Что нужно знать

Репетиторы стоят минимум 4 тысячи в месяц

Бесплатные ресурсы могут заменить платные занятия

На английский стоит потратиться ради будущего

Мама одиннадцатиклассника рассказала, как ее сын готовится к экзаменам без дорогих занятий с преподавателями. Об этом говорится в материале "Телеграфа" : "Репетиторы перед НМТ подрывают семейные бюджеты: сколько платят украинцы".

Елена, мама будущего выпускника, поделилась, что их семья отказалась от постоянных занятий, потому что бюджет не разрешает платить сразу за несколько предметов. По ее словам, даже один час в неделю из трех дисциплин тянет почти четыре тысячи гривен ежемесячно.

Стоимость подготовки к НМТ

Считаю, что все эти походы к репетиторам – это пустая трата денег. Тем более если ученик все эти годы хоть средне учился, то нет нужды тратить такие деньги, рассказала женщина.

В семье выбрали другой путь. Для предметов, которые сын хорошо знает, используют бесплатные видео в соцсетях и тесты. Для математики приобрели доступ к онлайн-платформе. Историю школьник овладевает самостоятельно по учебникам. Елена объяснила, что подобные материалы позволяют тренироваться ежедневно без ограничений.

Единственным предметом, который сын изучает офлайн, стал английский язык. Елена считает это обучение не просто подготовкой к НМТ, а выгодной инвестицией в будущее ребенка.

Родители добавляют, что бесплатные источники помогают значительно экономить. Видеоролики, обучающие страницы и краткие подсказки в соцсетях стали для их сына главным способом повторения тем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Минобразования объяснили, когда отменят НМТ. С начала полномасштабной войны ВНО заменили НМТ.