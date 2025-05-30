Некоторым выпускникам в Украине выплатят 200 тысяч "бонуса" — украинцы уже назвали это "плевком в лицо"

Украинцы оказались не в восторге от нововведения

Кабинет Министров Украины принял решение выплачивать 200 тысяч гривен единовременной помощи выпускникам медицинских вузов, которые согласятся работать в медицинских учреждениях в сельской местности или на территориях активных боевых действий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что подобная программа должна помочь в борьбе с кадровым дефицитом.

"Речь идет о тех, кто устраивается на работу в медицинские учреждения сельской местности или на территории активных боевых действий. Это действенная поддержка молодых специалистов и способ преодоления кадрового дефицита медиков на местах", — дописал глава правительства.

Однако в обществе инициатива вызвала волну обсуждений. Главные вопросы — безопасность, жилье, реалии на местах и продолжительность обязательств. В комментариях люди прямо выразили сомнения в реальном содержании предложения: мол, государство "оценивает жизнь медика в 200 тысяч гривен", а само предложение — это "намек идти умирать".

Многие пользователи обратили внимание, что в селах часто нет элементарных условий для работы врача. Заброшенные или закрытые амбулатории, отсутствие жилья, скудная зарплата. По словам одного комментатора, "амбулатории в прифронтовых селах разграблены, персонал сокращен, врачи давно уехали".

Также звучали мысли о том, что молодому специалисту просто негде будет жить: "Хочешь воспользоваться льготой — арендуй жилье, а арендодатель из-за налогов поднимет цену. В итоге — потеря, а не выгода". Другие отмечают: "Дом с нормальными условиями стоит от 10 тысяч долларов, а 200 тысяч гривен — это только начало расходов".

Часть сообщений – об отсутствии гарантий и реальной опасности. Люди спрашивают: "А если медик уже работает в деревне? Почему ему не платят?", "Будет ли эта выплата наличными, разобьют ли на части?", "Это не повод потом принудительно отправить на фронт?". В комментариях упоминают советскую систему "распределения" и сравнивают инициативу с подобными решениями относительно молодых учителей в прошлые годы — тогда они тоже не дали ожидаемого эффекта.

Многие прямо отмечают: "Речь идет не о поддержке, а о попытке закрыть дыры руками выпускников без опыта. Чтобы потом отчитываться, что ситуация решена".

В некоторых комментариях прозвучали конструктивные альтернативы. Наиболее распространенное мнение – не единовременная выплата, а беспроцентная ипотека или государственное жилье. Другие подчеркивают: "Проблема не только в деньгах — нужно создать человеческие условия, придать стабильность, обеспечить развитие". Предлагают также повышение зарплат, компенсацию аренды, обеспечение оборудованием и лекарствами.

Несмотря на общую критику, часть пользователей считает, что хотя бы что-то лучше, чем ничего. Но даже в этом контексте царит скепсис относительно реальной реализации программы: "Главное — не дать, а не забрать", — раздается в одном из отзывов.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Верховной Раде прорабатывают возможность предоставления разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте 23-24 года. Над соответствующим вопросом сейчас ведется работа.