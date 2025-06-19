Частная школа в Харькове чуть не попала в скандал: мать хотела запустить дрон

На детском выпускном в Харькове чуть не случилось правонарушение

Харьковская частная школа "Авторская школа Бойко" чуть не попала в неприятности. Все из-за желания одной из мам устроить для своего ребенка незабываемый выпускной.

В прифронтовом Харькове, регулярно страдающем от российских беспилотников, она хотела запустить дрон над детским праздником. В распоряжении "Телеграфа" оказался скриншот сообщений из личного чата по поводу этого события.

Эффектный момент должны были обеспечить лепестки роз, которые рассыпали бы из беспилотника Mavic (ранее предназначались для личной и коммерческой съемки, сейчас же активно используются военными). Впрочем, запуск дрона на мероприятии с детьми не разрешили. Правда, рассказывают — инициатор говорила, что "с ПВО договорено". В конце концов, обошлось без нарушения.

Скриншот сообщений о происшествии

Напомним, еще с 24 февраля 2022 года для гражданских пользователей воздушное пространство Украины закрыто для использования. Поднимать дроны по собственному желанию нельзя не только у линии фронта, но и даже глубоко в тылу.

В Харьковской ОВА "Телеграфу" сообщили, что любое использование дронов должно согласовываться сразу несколькими службами, в частности Национальной полицией. Полиция в свою очередь также информирует об использовании такой авиации. "Во время военного положения гражданским запускать дроны нельзя. Все согласования проходят через военных", — рассказала Алеся Сторожко, главный специалист отдела связей со СМИ.

Источники "Телеграфа" в "Украэроцентре" подтвердили, что гражданские полеты в Украине под запретом, а каждое использование дрона не для целей обороны должно согласовываться с Генштабом ВСУ.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, что такое "карцер" в Авторской школе Бойко, которым пугают учащихся. Школе приостанавливали лицензию в 2024 году, ведь дети учились офлайн в незащищенном помещении. 23 июня 2024 года школа пережила удар российской авиабомбой. После этого школа сменила расположение.