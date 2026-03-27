Билетов по 9 евро больше не будет: как может измениться стоимость полетов в Украине и почему

Несколько авиаперевозчиков готовы возобновить работу как только позволит ситуация

Пассажирские авиаперевозки в Украине стали на паузу с начала полномасштабной войны — с 24 февраля 2022 года. Когда война закончится, возобновить полеты можно через несколько недель, но цены не будут такими низкими, как прежде.

Об этом рассказал собеседник по авиационной отрасли изданию "РБК-Украина". По оценке специалистов, технически восстановить полеты можно через несколько недель. Но основная проблема в безопасности процессов. Для восстановления необходима надежная защита воздушного пространства от военных угроз – ракет и дронов.

Кто возьмет на себя такую ответственность? Страховые риски огромны. Есть авиакомпании, а есть их страховщики, которые могут просто не рискнуть давать на этот "зеленый свет", — объяснил собеседник.

Страховые риски будут закладывать в цену перевозок, чтобы покрыть их, стоимость полетов будет значительно выше. Билетов за условные 9 евро, как это было до большой войны, больше не будет.

Сколько стоили билеты до 2022 года

Самая крупная в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair, которая планирует вернуться в Украину, до 2022 года предлагала билеты по акционным ценам от 10-20 евро. В отдельных случаях стоимость была буквально символическая.

В 2021 году билеты в одну сторону можно было приобрести даже за 1 евро. Больше всего дешевых билетов за 1 евро предлагали из Львова: Рига, Каунас, Турин, Бари, Пиза, Вроцлав, Познань. Из Киева за 1 евро можно было улететь в Венецию.

Самолет Ryanair

От 4 евро из Киева были билеты на самолеты в Ригу, а также в разные города Италии. Билеты из Харькова в Вильнюс стоили 3 евро, из Одессы за 4 евро можно было долететь в Милан или Рим.

Билеты на популярные направления (Краков, Варшава) стартовали от 30–300 грн. Самые низкие цены были в ноябре-марте (кроме праздников), а самые высокие – летом.

