Квитків по 9 євро більше не буде: як може змінитись вартість польотів в Україні та чому

Кілька авіаперевізників готові відновити роботу як тільки дозволить ситуація

Пасажирські авіаперевезення в Україні стали на паузу з початку повномасштабної війни — з 24 лютого 2022 року. Коли війна закінчиться, відновити польоти можна за кілька тижнів, але ціни не будуть такими низькими, як колись.

Про це розповів співрозмовник з авіаційної галузі виданню "РБК-Україна". За оцінкою фахівців, технічно відновити польоти можна за кілька тижнів. Але основна проблема в безпеці процесів. Для відновлення необхідний надійний захист повітряного простору від військових загроз – ракет і дронів.

Хто візьме на себе таку відповідальність? Страхові ризики величезні. Є авіакомпанії, а є їхні страхувальники, які можуть просто не ризикнути давати на це "зелене світло, — пояснив співрозмовник видання

Страхові ризики закладатимуть в ціну перевезень, щоб покрити їх вартість польотів буде значно вищою. Квитків за умовні 9 євро, як це було до великої війни, більше не буде.

Скільки коштували квитки до 2022 року

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair, яка планує повернутися в Україну, до 2022 року пропонувала квитки за акційними цінами від 10-20 євро. В окремих випадках вартість була буквально символічна.

У 2021 році квитки в один бік можна було придбати навіть за 1 євро. Найбільше дешевих квитків за 1 євро пропонували зі Львова: Рига, Каунас, Турин, Барі, Піза, Вроцлав, Познань. З Києва за 1 євро можна було полетіти в Венецію.

Від 4 євро з Києва були квитки на літаки до Риги, а також до різних міст Італії. Квитки з Харкова в Вільнюс коштували 3 євро, з Одеси за 4 євро можна було долетіти в Мілан або Рим.

Квитки на популярні напрямки (Краків, Варшава) стартували від 30–300 грн. Найнижчі ціни були в листопаді-березні (крім свят), а найвищі — влітку.

Як розповідав "Телеграф", чартерна українська авіакомпанія SkyUp раніше розповідала, коли пасажирські літаки зможуть літати з України. Їх борти можуть відновити польоти швидше за Ryanair і Wizz Air.