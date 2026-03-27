Детали везли морем и волами: как строили уникальный мост в Киеве (архивные фото)

Цепной мост располагался практически на том же месте, где сейчас находится мост Метро

Николаевский цепной мост был торжественно освящен и открыт в Киеве 28 сентября 1853 года. Это сооружение стало первым капитальным мостом через Днепр и настоящим прорывом середины XIX века, соединив берега и открыв новые возможности для развития города.

Благодаря архивным фотографиям можно увидеть, как строили это сооружение. Снимки опубликовали на странице в Threads kyivvibe.history.

Мост был построен при императоре Николае I, в честь которого его и назвали. Проектированием моста занимались британский инженер Чарльз Виньоль и его местные коллеги П. Мельников и С. Кербедза.

Первый камень в фундамент будущего моста заложили 30 августа 1848 года, у впадения реки Черторой в Днепр, напротив Аскольдовой могилы. Металлические конструкции для моста изготавливались в Бирмингеме, в Великобритании. Их доставляли через Ливерпуль в Одессу на 16 кораблях, а затем волами — в Киев.

Николаевский мост был длиной 776 метра и шириной 16 метров. На каждой опоре находился портал с полукруглой аркой и башнями, в стиле английской готики. Между башнями были натянуты цепи, к которым с помощью металлических прутьев крепилось полотно моста. Частично конструкция была бетонной, но проезжая часть была деревянной.

Ближе к правому берегу мост был разводным. Конструкцию использовали преимущественно весной, когда уровень воды сильно поднимался. В 1898 году мост реконструировали. Вместо разводной части решили углубить реку и поднять полотно на 3,4 метра.

9 июня 1920 года мост был разрушен. Его взорвали отступавшие польские войска по приказу генерала Э. Рыдз-Смиглы. Восстановить его по старому проекту не смогли. На основе разрушенного моста в 1925 году построили мост имени Евгении Бош, по проекту Евгения Патона. Но и он не просуществовал долго, так как был взорван 19 сентября 1941 года, при отступлении советских войск.

