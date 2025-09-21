Строили 50 лет, но планируют снести: в этой гостинице никто и дня не жил (фото)

В сердце Днепра с 1975 года стоит недостроенная заброшенная гостиница "Парус"

Большие здания, оставленные незавершенными или заброшенными, часто становятся объектами любопытства, как недостроенные многоэтажки на Харьковщине, где должна была быть АЭС, или гостиница "Парус" в Днепре.

Отель "Парус" давно считается популярным местом для любителей заброшенных сооружений, ведь с его верхушки, поднимающейся на около 90 метров, открывается вид на город и реку Днепр. Фото "Телеграф" взял у "Find-way".

По данным, строительство началось в 1975 году, но из-за остановки финансирования и недостатка ресурсов город так и не смог завершить объект. Частичное строительство продолжалось до 1990-х, а с 2005 года отель принадлежит частному предприятию, которое обещало достроить его, однако в 2025 году он до сих пор не достроен.

Городские власти собираются снести здание отеля, предварительно закрасив герб Украины, как сообщили в "DNEPR".

Где он расположен

Заброшенная гостиница "Парус" расположена в Центральном районе города Днепра на улице Сичеславская Набережная 5.

