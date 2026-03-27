Деталі везли морем і волами: як будували унікальний міст у Києві (архівні фото)

Ланцюговий міст розташовувався практично на тому самому місці, де зараз знаходиться міст Метро

Миколаївський ланцюговий міст був урочисто освячений та відкритий у Києві 28 вересня 1853 року. Ця споруда стала першим капітальним мостом через Дніпро і справжнім проривом середини XIX століття, з'єднавши береги та відкривши нові можливості для розвитку міста.

Завдяки архівним фотографіям можна побачити, як будували цю споруду. Знімки опублікували на сторінці Threads kyivvibe.history.

Міст був побудований за часів імператора Миколи I, на честь якого його і назвали. Проєктуванням моста займалися британський інженер Чарльз Віньйоль та його місцеві колеги П. Мельников і С. Кербедза.

Перший камінь у фундамент майбутнього мосту заклали 30 серпня 1848 року, біля впадіння річки Чорторий у Дніпро, навпроти Аскольдової могили. Металеві конструкції для мосту виготовлялися в Бірмінгемі, у Великій Британії. Їх доставляли через Ліверпуль до Одеси на 16 кораблях, а потім волами — до Києва.

Миколаївський міст був завдовжки 776 метрів і завширшки 16 метрів. На кожній опорі знаходився портал із напівкруглою аркою та вежами у стилі англійської готики. Між вежами були натягнуті ланцюги, до яких за допомогою металевих прутів кріпилося полотно мосту. Частково конструкція була бетонною, але проїжджа частина була дерев'яною.

Ближче до правого берега міст був розвідним. Конструкцію використовували переважно навесні, коли рівень води сильно піднімався. У 1898 році міст реконструювали. Замість розвідної частини вирішили поглибити річку і підняти полотно на 3,4 метра.

9 червня 1920 року міст був зруйнований. Його підірвали польські війська, що відступали, за наказом генерала Е. Ридз-Смігли. Відновити його за старим проєктом не змогли. На основі зруйнованого мосту в 1925 році побудували міст імені Євгенії Бош за проєктом Євгена Патона. Але і він не проіснував довго, оскільки був підірваний 19 вересня 1941 року під час відступу радянських військ.

