Достаток и счастье вас будут обходить: что запрещено делать 29 марта, чтобы не оказаться в беде

​​Не стоит 29 марта игнорировать основных традиций и запретов

В воскресенье, 29 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых священномучеников Марка и Кирилла. По старому стилю этот праздник припадал на 11 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня.

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Святые Марк и Кирилл — священники, которые пострадали за веру в Христа во времена гонений на христиан. Они известны своим мужеством, стойкостью и беззаветной преданностью Церкви.

Что можно делать 29 марта:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым и просят защиты и сил в трудные времена;

Нужно пить березовый сок, потому что согласно приметам, он 29 марта обладает чудодейственной силой;

Считалось, что если в крышу дома воткнуть ветку березы, это защитит его от молний и бед;

Разрешается заниматься домашними делами, огородом и посадкой ранних культур.

Церковный праздник 29 марта

Что нельзя делать 29 марта:

Нельзя в этот день сушить постиранное белье на улице, в том числе и на балконе. Считается, что темные силы могут через чистую ткань проникнуть в дом;

Если в этот день стричь волосы, предки верили, что это может привести к их активному выпадению;

Сегодня неподходящий день для пересадки цветов, потому что растения не приживутся на новом месте;

В этот день не стоит давать в долг или брать взаймы, чтобы не потерять удачу и деньги;

Не следует оставлять беспорядок в доме, иначе достаток и счастье будут обходить его стороной.

