Достаток і щастя вас оминатимуть: що заборонено робити 29 березня, щоб не опинитися в біді

Не варто 29 березня ігнорувати основні традиції та заборони

У неділю, 29 березня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих священномучеників Марка та Кирила. За старим стилем це свято припадало на 11 квітня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

"У народних віруваннях існують такі застереження, проте наукового підтвердження вони не мають"

Святі Марк і Кирило — священики, які постраждали за віру в Христа за часів гонінь на християн. Вони відомі своєю мужністю, стійкістю та беззавітною відданістю Церкві.

Що можна робити 29 березня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих і просять захисту та сил у скрутні часи;

Потрібно пити березовий сік, тому що згідно з прикметами, він 29 березня має чудодійну силу;

Вважалося, що якщо в дах будинку встромити гілку берези, це захистить його від блискавок та бід;

Дозволяється займатися домашніми справами, городом та посадкою ранніх культур.

Церковне свято 29 березня

Що не можна робити 29 березня:

Не можна цього дня сушити випрану білизну на вулиці, в тому числі і на балконі. Вважається, що темні сили можуть через чисту тканину поринути у будинок;

Якщо у цей день стригти волосся, пращури вірили, що це може призвести до їх активного випадання;

Сьогодні невідповідний день для пересадки квітів, тому що рослини не приживуться на новому місці;

Цього дня не варто давати в борг або позичати гроші, щоб не втратити удачу і достаток;

Не слід залишати безлад у будинку, інакше достаток та щастя обходитимуть його стороною.

