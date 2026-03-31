Почти неделю дождей и заморозков. Когда в Украину придет солнечная и теплая погода

В некоторые дни ожидается даже +20 градусов

Начало апреля в Украине ознаменуется прохладной и переменчивой погодой. Временами возможны дожди с ливнями и даже заморозки.

Как отметил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, в прошлом году ситуация с погодой была похожая: рекордно теплый март 2025-го сменился контрастным апрелем со снегом в первой половине месяца и интенсивными заморозками.

"Весна остается переменчивой: то радует аномальным теплом, то напоминает о холоде. Внимательно наблюдаем за перестройкой атмосферных процессов и будем оперативно сообщать об изменениях", — говорит синоптик.

Когда в Украину вернется солнечная погода и тепло

По данным Ventusky, почти всю первую неделю апреля в Украине будет дождь. Местами прогнозируются ливни и грозы. Однако 2 апреля синоптики обещают достаточно приятную погоду. Так, в течение дня осадки почти не ожидаются, а воздух днем прогреется до +14 градусов и до +9 градусов ночью. Холоднее всего будет в горных регионах, где температура опустится до +3 градусов, что может стать причиной заморозков.

Погода 2 апреля в Украине. Данные: Ventusky

В то же время Укргидрометцентр не прогнозирует на 2 апреля сухой погоды, но и сильной облачности не обещают. Мелкий дождь в течение дня может накрыть все области, но преимущественно будет солнечно. Днем воздух прогреется до +18 градусов (теплее всего будет на юге и востоке), а ночью ожидается до +3 градусов.

Погода 2 апреля в Украине. Данные: Укргидрометцентр

Устойчивую солнечную и теплую погоду прогнозирует портал Ventusky, начиная с 7 апреля. То есть вся первая неделя апреля может быть дождливой и достаточно прохладной. Однако уже с 7 апреля термометр покажет до +20 градусов днем. Такая погода будет держаться почти неделю, однако изменение направления движения воздуха может существенно повлиять на нее.

Погода 7 апреля в Украине. Данные: Ventusky

