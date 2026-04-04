Погода потішить Київ на Великдень? Чи вдасться відпочити на природі

Київ чекає на приємні весняні вихідні

У Києві найближчими днями буде тепла та сонячна погода. Синоптики прогнозують, що на свято Вербної неділі небо буде ясним, а повітря може прогрітись до +15 градусів.

Після свята синоптична ситуація погіршиться, як прогнозують у двох синоптичних ресурсах. Детальніше написав "Телеграф".

За даними "Мeteofor", у суботу, 4 квітня, передбачається переважно суха погода з проясненнями. Вночі температура становила близько +8…+9 С°, вдень повітря прогріється до +15 С°, а ввечері опуститься до +11 С°. Вітер буде свіжим — до 8 м/с.

У неділю, 5 квітня, утримається схожа ситуація — без опадів і з мінливою хмарністю. Вночі та вранці прогнозують близько +8 С°, вдень — до +14 С°, увечері — до +10 С°. Вітер місцями посилюватиметься до 10 м/с.

У понеділок, 6 квітня, погода погіршиться: протягом другої половини доби очікується дощ. Температура коливатиметься від +7 С° вночі до +14 С° вдень, але ввечері знизиться до +6 С°. Пориви вітру можуть сягати 12 м/с.

Чи буде тепло у столиці 5 квітня. Фото: Мeteofor

Майже такий самий прогноз дали в "Погода.Мета". Субота та неділя передбачаються теплими та сухими — вдень до +14, а вночі — до +6 градусів. А вже з понеділка погода погіршиться — будуть дощі, хмарність та трохи знизиться температура.

Чи прогнозується хмарність на свято Вербної неділі. Фото: Погода.Мета

