Одеса різко зніме футболки та візьме куртки з парасольками: коли в місті зіпсується погода

До Великодня погода трохи покращиться, але все одно буде хмарно та прохолодно

В Одесі до 12 квітня очікується різка зміна погоди. Після теплого початку температура поступово, але суттєво знизиться, а кількість опадів зросте.

Похолодання та тривалі дощі передбачаються в середині тижня. Таким прогнозом поділились у "Sinoptik".

У понеділок, 6 квітня, в Одесі буде дуже тепло — температура повітря вдень прогріється до +21 градуса. Очікується мінлива хмарність із проясненнями, що створить комфортні умови для прогулянок. Однак вже у вівторок, 7 квітня, погода почне змінюватися: температура знизиться до +7…+13 градусів, а небо стане більш хмарним, можливі опади.

Із середи, 8 квітня, у місті встановиться більш прохолодна та дощова погода. Температура вдень не перевищуватиме +10 градусів, а вночі опускатиметься до +6. У четвер, 9 квітня, ситуація суттєво не зміниться — збережеться хмарність, періодичні дощі та температура в межах +4…+9 градусів.

П’ятниця, 10 квітня, також буде прохолодною: вдень очікується близько +9 градусів, вночі — до +4. Опади можуть чергуватися з короткими проясненнями. Найхолоднішим днем може стати субота, 11 квітня — температура вночі знизиться до +3, а вдень підніметься лише до +11 градусів.

У неділю, 12 квітня, в Одесі збережеться прохолодна, але відносно стабільна погода. Температура коливатиметься від +5 до +12 градусів.

Коли похолодає у місті. Фото: "Sinoptik"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик попередив про заморозки в Україні в період цвітіння абрикос.