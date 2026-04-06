Заморозки можуть затриматись на майже тиждень: коли Львову готуватись до негоди

Синоптики прогнозують замало теплих днів до 12 квітня

У Львові цей тиждень стане холодним та мокрим. За прогнозами, негода особливо проявиться найближчими днями, коли нічні показники будуть наближатися до 0…-1 градусу.

Заморозки можуть протриматись протягом 5 днів, за даними "Погода.Мета". А найнижчі показники передбачаються у четвер, 9 квітня.

У понеділок, 6 квітня, у місті очікується хмарна погода з температурою близько +12 градусів удень та +4 вночі. Ймовірність опадів становить близько 40%, а вітер буде свіжим. Уже у вівторок, 7 квітня, температура знизиться до +8 вдень і +2 вночі, хоча опади стануть менш імовірними.

Найбільш відчутне похолодання прийде в середу, 8 квітня. Температура вдень опуститься до +3 градусів, а вночі — до 0. Очікуються дощі. У четвер, 9 квітня, синоптична ситуація стане ще прохолоднішою: вдень буде лише близько +1 градуса, а вночі можливі заморозки до 0. Опади збережуться.

У п’ятницю, 10 квітня, температура трохи підвищиться — до +7 вдень, однак у нічний час можливе зниження до -1 градуса. Заморозки можуть вплинути на ранні рослини та садові культури.

На вихідних погода дещо стабілізується. У суботу, 11 квітня, очікується до +9 градусів удень і близько 0 вночі, з меншою ймовірністю опадів та частковими проясненнями. У неділю, 12 квітня, температура залишиться на рівні +9 градусів удень, а опади малоймовірні.

