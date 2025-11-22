Тараканы живут даже без головы. Как это возможно и от чего в конце концов умирают

Эти насекомые жили на планете еще 235 млн лет назад

Тараканы – привычные для украинцев насекомые, которых можно встретить в квартирах или поездах. Однако они обладают уникальными способностями, в частности, могут жить длительное время без головы.

"Телеграф" расскажет, что обеспечивает тараканам столь высокую живучесть и когда они умирают без головы. Заметим, что тараканы – насекомые, которых считают домашними вредителями.

Часто именно тараканов называют самыми живучими насекомыми и теми, кто даже апокалипсис может пережить. Это связано с тем, что эти насекомые быстро приспосабливаются к условиям существования. Они могут даже без головы жить.

Тараканы

Лишение головы для таракана — не мгновенная смерть, ведь еще пару недель он может жить. Эти насекомые не имеют большого количества крови, потому в зоне шеи легко образуется сгусток. Таракан без головы продолжает бегать, может откладывать яйца, правда, возникает проблема с питанием.

Тела этих насекомых работают вне зависимости от их мозгов. Они дышат через маленькие отверстия на теле. Все эти особенности позволяют тараканам жить без головы несколько недель. Они страдают только от голода и жажды, поскольку не научились утолять их через кожу.

Без головы вредители способны прожить около недели. Умирают из-за обезвоживания. Интересно, что тараканы могут не есть 20 дней.

