Облет Луны может увидеть каждый: где смотреть трансляцию миссии Artemis II

Это выдающийся момент в истории человечества

В понедельник, 6 апреля, астронавты миссии Artemis II совершат один из ключевых этапов полета — облет Луны. На космическом корабле Orion люди впервые за более чем 50 лет приблизятся к спутнику Земли.

Это событие будет транслироваться в прямом эфире. Украинцы смогут его просмотреть на нескольких платформах.

Где можно посмотреть трансляцию

Прямая трансляция, которую будет вести NASA, начнется в 20:00 по киевскому времени. Для просмотра предлагаются платформы NASA+, YouTube и Netflix. По предварительным расчетам, около 02:02 7 апреля корабль с астронавтами приблизится к Луне на самое близкое расстояние с 1969 года.

Что известно о миссии

Artemis II – это первая пилотируемая миссия NASA к Луне за 57 лет. В состав экипажа Artemis II вошли: Рид Виземан – командир миссии, Виктор Гловер – пилот, Кристина Кох и Джереми Генсен – специалисты миссии. Трое из них – американцы и один канадец. Астронавты на борту Orion не будут выходить на орбиту Луны и проводить посадку. Корабль облетит вокруг спутника Земли и использует его гравитацию, чтобы вернуться домой. В пиковый момент миссии экипаж удалится от Земли более чем на 460 тысяч километров — дальше, чем когда-либо в истории полетов человека.

Схематическое отображение миссии. Инфографика NASA

Во время этого маневра предусмотрена и потеря связи примерно на 40 минут из-за того, что корабль будет находиться за Луной. После этого сигнал возобновится, и трансляция продолжится. После завершения маневра Orion возьмет курс на Землю. Миссия должна завершиться приводнением в Тихом океане.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине увидели невероятно редкое явление. Его также называют Аврора Полярис.