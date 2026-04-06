Обліт Місяця може побачити кожен: де дивитись трансляцію місії Artemis II

Це визначний момент в історії людства

У понеділок, 6 квітня, астронавти місії Artemis II здійснять один з ключових етапів польоту — обліт Місяця. На космічному кораблі Orion люди вперше за понад 50 років наблизяться до супутника Землі.

Ця подія транслюватиметься в прямому ефірі. Українці зможуть її переглянути на кількох платформах.

Де можна подивитись трансляцію

Пряму трансляція, яку вестиме NASA, розпочнеться о 20:00 за київським часом. Для перегляду пропонуються платформи NASA+, YouTube і Netflix. За попередніми розрахунками, близько 02:02 7 квітня корабель з астронавтами наблизиться до Місяця на найближчу відстань з 1969 року.

Що відомо про місію

Artemis II — це перша пілотована місія NASA до Місяця за 57 років. До складу екіпажу Artemis II увійшли: Рід Віземан – командир місії, Віктор Гловер – пілот, Крістіна Кох і Джеремі Генсен – спеціалісти місії. Три з них американці та один канадець. Астронавти на борту Orion не будуть виходити на орбіту Місяця та не здійснюватимуть посадку. Натомість корабель облетить навколо супутника Землі і використає його гравітацію, щоб повернутися додому. У піковий момент місії екіпаж віддалиться від Землі більш ніж на 460 тисяч кілометрів — далі, ніж будь-коли в історії польотів людини.

Схематичне відображення місії. Інфографіка NASA

Під час цього маневру передбачена і втрата зв’язку приблизно на 40 хвилин, через те, що корабель перебуватиме за Місяцем. Після цього сигнал відновиться, і трансляція продовжиться. Після завершення маневру Orion візьме курс назад на Землю. Місія має завершитися приводненням у Тихому океані.

