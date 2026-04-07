Этот день перед Пасхой может запрограммировать год: что запрещено делать в Великий вторник

Наталья Дума
Пасха и писанки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В христианской традиции Великий вторник – второй день Страстной недели перед Пасхой. Он посвящен не только воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, но и внутренней подготовке человека, ведь длится самый строгий период Великого поста.

История и смысл дня

В Великий вторник акцент делается на теме духовной бдительности. Речь идет не о страхе наказания, а об идее — не откладывать жизнь "на потом". Именно поэтому этот день в народной традиции получил репутацию времени, когда важно завершать дела и не накапливать хвосты — ни в быту, ни в отношениях.

Что делали в Великий вторник

Этот день посвящен воспоминаниям об учении Иисуса Христа в Иерусалимском храме, притче о Страшном суде и разоблачении фарисеев. В Украине он считался одним из ключевых для подготовки к Пасхе:

  • Продолжали большую уборку — но уже более "точечную" — мыли окна, вытирали пыль в труднодоступных местах, перебирали вещи;
  • Стирали одежду и белье — считалось, что к Чистому четвергу все должно быть готово;
  • Готовили продукты – проверяли запасы, начинали планировать праздничный стол.
  • Избегали суеты – делали все постепенно, без хаоса.
Девушка убирает квартиру. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать в Великий вторник

  • лениться — в народе говорили: "Как проведешь Великий вторник — таким и год будет"; пассивность в этот день "притягивает" застой по делам;
  • браться за новые большие дела — это не о работе, а о старте чего-то масштабного — ремонта, важных сделок — это энергетически это время завершения, а не начала;
  • ссориться и выяснять отношения — конфликты в этот день могут "затянуться" надолго;
  • оставлять грязь в доме — символически это означает "неочищенные" дела — долги, обещания, нерешенные вопросы;
  • устраивать громкие развлечения – это время сосредоточенности, поэтому празднование, вечеринки или чрезмерный шум считались неуместными.

