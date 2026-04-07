Цей день перед Великоднем може "запрограмувати" рік: що заборонено робити у Великий вівторок

Зараз тримає Великий піст

У християнській традиції Великий вівторок — другий день Страсного тижня перед Великоднем. Він присвячений не лише спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, а й внутрішній підготовці людини, адже триває найсуворіший період Великого посту.

Історія і сенс дня

У Великий вівторок акцент робиться на темі духовної пильності. Йдеться не про страх покарання, а про ідею — не відкладати життя "на потім". Саме тому цей день у народній традиції отримав репутацію часу, коли важливо завершувати справи і не накопичувати "хвости" — ні в побуті, ні в стосунках.

Що робили у Великий вівторок

Цей день присвячений спогадам про навчання Ісуса Христа в Єрусалимському храмі, притчі про Страшний суд та викриття фарисеїв. В Україні він вважався одним із ключових для підготовки до Великодня:

Продовжували велике прибирання — але вже більш "точкове" — мили вікна, витирали пил у важкодоступних місцях, перебирали речі;

— але вже більш "точкове" — мили вікна, витирали пил у важкодоступних місцях, перебирали речі; Прали одяг і білизну — вважалося, що до Чистого четверга все має бути готове;

— вважалося, що до Чистого четверга все має бути готове; Готували продукти — перевіряли запаси, починали планувати святковий стіл.

— перевіряли запаси, починали планувати святковий стіл. Уникали метушні — робили все поступово, без хаосу.

Дівчина прибирає у квартирі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити у Великий вівторок

лінуватися — у народі казали: "Як проведеш Великий вівторок — таким і рік буде"; пасивність в цей день "притягує" застій у справах;

у народі казали: "Як проведеш Великий вівторок — таким і рік буде"; пасивність в цей день "притягує" застій у справах; братися за нові великі справи — це не про роботу, а про старт чогось масштабного — ремонту, важливих угод — це енергетично це час завершення, а не початку;

це не про роботу, а про старт чогось масштабного — ремонту, важливих угод — це енергетично це час завершення, а не початку; сваритися і з'ясовувати стосунки — конфлікти цього дня можуть "затягнутися" надовго;

— конфлікти цього дня можуть "затягнутися" надовго; залишати бруд у домі — символічно це означає "неочищені" справи — борги, обіцянки, невирішені питання;

символічно це означає "неочищені" справи — борги, обіцянки, невирішені питання; влаштовувати гучні розваги — це час зосередженості, тому святкування, вечірки чи надмірний шум вважалися недоречними.

