После недели непогоды: когда в Киеве ожидается резкое потепление

Воздух в столице может прогреться до +20 градусов

После нескольких дней похолодания и затяжных дождей погода в Киеве начинает меняться. Уже к середине месяца ожидается постепенное потепление до +20 градусов.

Такая погода будет больше напоминать лето, чем середину весны. Прогнозом поделились в "Meteofor".

В начале периода, в частности во вторник, 7 апреля, в столице будет идти дождь с температурой только +7 °C днем и до +4 °C ночью. Погода не изменится и в среду, 8 апреля, но усилятся дожди. Ситуация осложнится в четверг, 9 апреля, когда вместе с дождем местами будет наблюдаться мокрый снег, а дневная температура опустится до +4 °C. Ночью заморозков не будет.

Прохладная и влажная погода сохранится и в пятницу, 10 апреля, когда воздух будет прогреваться до +6 °C. В субботу, 11 апреля, существенных изменений не произойдет — будут идти дожди, а температура останется на уровне +6 °C днем.

Впрочем, уже в воскресенье, 12 апреля, появятся первые признаки потепления: осадки будут постепенно ослабевать, а температура будет повышаться до +9 °C. Этот день станет переломным моментом после длительного периода похолодания и затяжных дождей.

Самое ощутимое потепление ожидается уже с начала следующей недели — ориентировочно с понедельника, 13 апреля, когда дневные температуры начнут стремительно расти. В течение нескольких дней столбики термометров могут достигнуть +14…+19 °C, а уже в пятницу-субботу, 17-18 апреля, зафиксируются около +20 °C. Ночные показатели вырастут с +5 до +10 °C.

Однако в среду и четверг, 15-16 апреля, местами прогнозируются мелкие дожди.

Когда в городе завершатся дожди. Фото: "Meteofor"

