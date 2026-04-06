Сильный ветер с градом натворил беды в западных областях. Когда отступит ненастье (фото, видео)

Ночью некоторые области ожидают заморозки

В понедельник, 6 апреля, западные области Украины накрыло сильное ненастье. Порывом ветра срывает кровли с домов и валит деревья на обочину.

Об этом сообщают местные каналы. Так во Львове и Хмельницком произошла аварийная ситуация из-за сильных порывов ветра.

Ведь ураган вырвал с корнем огромное дерево и повалил на проезжую часть и тротуар. Местных уже призывают быть осмотрительными и убрать авто из-под деревьев.

Во Львове упало дерево

Также в Луцке ветер сносит крышу в библиотеки возле "Променя". Территорию уже огородили, чтобы кровля не травмировала людей. В то же время в Ровно и еще в нескольких западных городах фиксировали сильный дождь с градом.

Что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, 6 апреля днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы ветра составят 15-20 м/с. Во вторник, 7 апреля, ожидается такая же сила ветра, равная I уровню опасности, желтому.

В то же время, ночью 7 апреля в западных, северных, большинстве центральных областей, 8 и 9 апреля в Украине на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3°С (І уровень опасности, желтый); ночью 7, 8, 9 апреля в Закарпатье, 8, 9 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, 9 апреля и в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях заморозки 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Погода в Украине 6 апреля. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 7 апреля. Данные: Укргидрометцентр

Также 7 апреля почти на всей территории Украины может пройти небольшой дождь. Воздух днем прогреется от +5 до +12 градусов, теплее всего будет на востоке и юге Украины.

