Після тижня негоди: коли у Києві очікується різке потепління

Повітря у столиці може прогрітись до +20 градусів

Після кількох днів похолодання та затяжних дощів у Київ погодна ситуація починає змінюватися. Уже в середині місяця очікується поступове потепління до +20 градусів.

Така погода більше нагадуватиме літо, аніж середину весни. Прогнозом поділились у "Meteofor".

На початку періоду, зокрема у вівторок, 7 квітня, у столиці пануватиме дощ з температурою лише +7 °C вдень і до +4 °C вночі. Погода не зміниться й у середу, 8 квітня, але посиляться дощі. Ситуація ускладниться в четвер, 9 квітня, коли разом із дощем місцями спостерігатиметься мокрий сніг, а денна температура опуститься до +4 °C. Вночі заморозків не буде.

Прохолодна та волога погода збережеться і в п’ятницю, 10 квітня, коли повітря прогріватиметься лише до +6 °C. У суботу, 11 квітня, істотних змін не відбудеться — йтимуть дощі, а температура залишиться на рівні +6 °C вдень.

Втім, уже в неділю, 12 квітня, з’являться перші ознаки потепління: опади поступово слабшатимуть, а температура підвищуватиметься до близько +9 °C. Саме цей день стане переломним моментом після тривалого періоду похолодання та затяжних дощів.

Найвідчутніше потепління очікується вже з початку наступного тижня — орієнтовно з понеділка, 13 квітня, коли денні температури почнуть стрімко зростати. Протягом кількох днів стовпчики термометрів можуть досягти +14…+19 °C, а вже у п'ятницю-суботу, 17-18 квітня, зафіксуються біля +20 °C. Водночас нічні показники виростуть зі +5 до +10 °C.

Однак у середу та четвер, 15-16 квітня, місцями ще прогнозуються дрібні дощі.

Коли в місті завершаться дощі.

