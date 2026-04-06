Летнее тепло, дождь и снег в течение недели: Полтавщина переживет погодный контраст

Понедельник станет самым теплым днем среди других в большинстве городов и селах Полтавской области

Погода на этой неделе в Полтавской области будет очень переменчивой: от почти летнего тепла до резкого похолодания с дождем и даже мокрым снегом. Однако в конце недели снова ожидается потепление — местами до +17 °C.

Все это коснется сразу нескольких городов — от Веселого Подола и Гадяча до Кобеляки, Лубны и Полтавы. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

Веселый Подол

Неделя в Веселом Подоле начнётся довольно тепло — до +18 °C, однако с дождями. В середине недели похолодает: температура опустится до +7…+9 °C, а ночью возможны значения до +1 °C. Также ожидаются осадки.

На выходных существенное потепление наступит только в воскресенье, когда воздух прогреется до +17 °C. Зато в пятницу и субботу еще будет прохладно: днем +7…+12 °C, ночью 0…+3 °C, местами возможны дожди.

Гадяч

В Гадяче погодные условия будут такими: начало недели — с дождями и температурой около +9…+15 °C. Середина недели принесет похолодание до +2…+8 °C, ночные заморозки и дожди, местами со снегом. В выходные потеплеет до +13…+16 °C, осадков станет меньше.

Кобеляки

Понедельник в Кобеляках будет самым теплым днем недели до +21 °C, но уже со вторника, 7 апреля, температура резко снизится до +10 °C днем. Среда недели будет прохладной и облачной, иногда будут дожди. В выходные хотя дневная температура и повысится до +13…+17 °C, но ночью иногда предполагаются заморозки.

Лубны

В начале недели в Лубнах ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит +9…+16 °C, а ночная — до +4 градусов. Но уже в середине недели она снизится до +3…+7 °C. Местами будут идти дожди со снегом. К концу недели ожидается постепенное потепление до +12…+16 °C, однако в пятницу еще пройдут кратковременные осадки.

Полтава

В Полтаве неделя начнется с тепла, с 8 апреля похолодает, но в конце температура снова начнёт расти. В понедельник, 6 апреля, температура будет держаться на уровне +4…20 °C в течение суток. Вторник будет более холодным, а в середине недели температура опустится до +9 днём и 0 ночью. На протяжении всего этого периода прогнозируются дожди и снег. В конце недели ожидается потепление до +16 °C, хотя ночью будет холодно.

Де піде сніг і дощ, а також прогнозується похолодання в Полтавській області до 12 квітня.

