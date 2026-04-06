Как правильно на украинском здороваться на Пасху. Действительно ли есть только один вариант

В Украине уже в воскресенье, 12 апреля, греко-католики и православные будут праздновать Пасху. Многие знают, что в этот день принято по-особенному здороваться.

"Телеграф" расскажет, что нужно отвечать на "Христос Воскрес!" и обязательно ли так говорить. Заметим, что в некоторых регионах форма приветствия может изменяться.

На Пасху верующие приветствуются "Христос Воскрес!", начиная с утра воскресенья. К примеру, в субботу вечером на службе так говорить нельзя. В ответ правильно отвечать "Воістину Воскрес!" Интересно, что на западе Украины и в маленьких городах, селах такую форму приветствия используют для всех, кого в течение дня встречают на своем пути.

При этом на востоке и в центре Украины можно услышать несколько видоизмененное традиционное приветствие. В частности, на "Христос Воскрес!" иногда отвечают "Справді Воскрес!". Кое-где в западных областях еще можно услышать вариант "Христос Воскрес з мертвих!" На него также следует отвечать "Воістину Воскрес!".

Добавим, что еще можно использовать приветствие "З Великоднем!". Хотя подавляющее большинство людей пытаются придерживаться традиционных фраз.

Пасхальная корзина. Фото: Ян Доброносов

Как долго говорить "Христос Воскрес!"

В Православной церкви Украины отметили, что праздник Пасхи – главное событие церковного рока для всех христиан. Церковь празднует его дольше всего – в течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня. То есть на протяжении всего этого срока верующие приветствуются "Христос Воскрес!" и "Воістину Воскрес!"

Также на Пасху принято христосоваться, то есть трижды целовать в щеки того, с кем здороваешься. Этот обычай братского целования – древнейший, происходит еще с апостольских времен, и есть знаком примирения и любви.

