Как правильно на украинском здороваться на Пасху. Действительно ли есть только один вариант
Также есть традиция христосоваться
В Украине уже в воскресенье, 12 апреля, греко-католики и православные будут праздновать Пасху. Многие знают, что в этот день принято по-особенному здороваться.
"Телеграф" расскажет, что нужно отвечать на "Христос Воскрес!" и обязательно ли так говорить. Заметим, что в некоторых регионах форма приветствия может изменяться.
На Пасху верующие приветствуются "Христос Воскрес!", начиная с утра воскресенья. К примеру, в субботу вечером на службе так говорить нельзя. В ответ правильно отвечать "Воістину Воскрес!" Интересно, что на западе Украины и в маленьких городах, селах такую форму приветствия используют для всех, кого в течение дня встречают на своем пути.
При этом на востоке и в центре Украины можно услышать несколько видоизмененное традиционное приветствие. В частности, на "Христос Воскрес!" иногда отвечают "Справді Воскрес!". Кое-где в западных областях еще можно услышать вариант "Христос Воскрес з мертвих!" На него также следует отвечать "Воістину Воскрес!".
Добавим, что еще можно использовать приветствие "З Великоднем!". Хотя подавляющее большинство людей пытаются придерживаться традиционных фраз.
Как долго говорить "Христос Воскрес!"
В Православной церкви Украины отметили, что праздник Пасхи – главное событие церковного рока для всех христиан. Церковь празднует его дольше всего – в течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня. То есть на протяжении всего этого срока верующие приветствуются "Христос Воскрес!" и "Воістину Воскрес!"
Также на Пасху принято христосоваться, то есть трижды целовать в щеки того, с кем здороваешься. Этот обычай братского целования – древнейший, происходит еще с апостольских времен, и есть знаком примирения и любви.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя говорить с "наступаючим Великоднем".