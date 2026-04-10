Чтобы род процветал: что обязательно нужно сделать в первую неделю после Пасхи

Семь дней после Пасхи — важный период, для которого есть много примет. Но старики часто говорили, что есть три особых поверья, соблюдать которые крайне необходимо.

Если правильно провести Красную неделю или как еще называли это время, Красную горку, то весь последующий год сложится самым благоприятным образом для всех ваших домочадцев. В 2026 году Красная горка выпадает на 19 апреля, это первое воскресенье после православной Пасхи. И вся эта неделя считается праздничной, и для нее есть три особые приметы для благополучия рода.

В народных верованиях существуют такие убеждения, однако научного подтверждения они не имеют.

1. Одиночество и грусть под запретом

Затворничество в эти дни отваживает от вашего дома потенциальных женихов и невест, а значит и продолжение рода становится под вопросом. Нужно регулярно выходить "в люди" и находиться в приподнятом настроении. А для привлечения удачи в личных делах считалось благоприятным знаком на Красной неделе надевать на себя что-то красное, будь то одежда или украшения.

2. Нельзя тяжело работать

Выполняются только самые простые и необходимые действия. Даже убираться в доме считалось чуть ли не грехом, вероятно из-за того, что всю грязную работу нужно было выполнить в Чистый четверг.

3. Внимание на рябину

Веточка рябины считалась хорошим знаком, и для здоровья, и для жизни. Особенно замечательной приметой было, если рябина еще и зацветала в этот период.

Так выглядят новые листы и цветение рябины. Фото: wikipedia.org

Остается напомнить еще и то, что сны на Красной горке всегда считались вещими , поэтому будьте внимательны к тому, что приходит к вам во сне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда по народным приметам нужно начинать садить картошку — нужно обратить внимание всего на одно растение.