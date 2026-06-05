Эти 5 женских имен считаются самыми красивыми в 2026: пятерка лидеров

Некоторые имена остаются красивыми в течение многих лет

Выбор имени ребенка остается одним из важнейших решений для будущих родителей. В 2026 году украинцы все чаще предпочитают благозвучные имена, сочетающие современность, красоту звучания и глубокий смысл.

"Телеграф" попросил ChatGPT назвать самые красивые женские имена этого года. Нейросеть выбрала пять вариантов, которые часто нравятся родителям новорожденных девочек.

В пятерку имен, которые многие считают одними из самых красивых для девочек, вошли София, Соломия, Мария, Анна и Полина. Эти имена уже несколько лет остаются популярными среди украинских семей.

Имя София привлекает своей нежностью и означает "мудрость". Соломия ценится за украинский колорит и благозвучие. Мария считается классическим вариантом, который никогда не выходит из моды. Анна отличается простотой и элегантностью, а Полина нравится родителям благодаря современному звучанию. Имя ассоциируется с яркой, положительной и открытой личностью.

Самые красивые женские имена в 2026. Фото инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как еще можно обратиться к Ольге на украинском.