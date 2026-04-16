"Зуб даю – вкусно". Украинка удивила сеть гадкой находкой в еде от McDonald’s (фото, видео)

Автор уже обратилась к администрации заведения

Украинка удивила сеть своей необычной и гадкой находкой в роли от McDonald’s. Девушка, пробуя заказ, обнаружила в нем зуб.

Об этом автор рассказала в Threads. По словам украинки, зуб точно не принадлежит ей, и она его нашла в роле.

"Я не то, что в шоке, я в а**е. Купила ролл у McDonald’s в Retroville (Киев) и нашла там… зуб", — говорится в сообщении.

Пост о зубе в заказе от McDonald’s

На видео действительно видно, что это зуб, хотя он достаточно небольшого размера. Однако такая находка в любом случае в еде из общепита довольно неприятная.

Впоследствии девушка добавила, что на ее запрос в McDonald’s ответили и попросили показать администратору чек заказа и находку. Зуб якобы должны отправить на экспертизу, а затем с автором поста свяжутся.

Украинцев в сети эта ситуация очень удивила и насмешила. Как ни странно, многие пользователи шутили или делились похожими историями, правда, в большинстве своем зуб принадлежал владельцу заказа. Люди писали:

Можно прийти в этот "мак" и попросить всех сотрудников улыбнуться.

У меня когда-то тоже такое было, но потом оказалось, что это мой.

Это зуб, который укусил вишневую косточку.

Зубная фея развлекается.

Зуб даю – вкусно.

